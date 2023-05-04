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Bupkis 2023, season 2

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Kinoafisha TV Shows Bupkis Seasons Season 2
Bupkis
Original title Season 2
Title Сезон 2
"Bupkis" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Ничегошеньки» продолжается история о вымышленной жизни Пита Дэвидсона, приземленное бытие которого удивительным образом сочетается со множеством абсурдных элементов мировосприятия главного героя. Комик и актер Пит Дэвидсон вместе с Джудой Миллер и Дэйвом Сирусом продолжает демонстрировать свою собственную жизнь, однако проект точно нельзя назвать автобиографическим. Пит попадает в забавные ситуации и мастерски выкручивается из них. Герой предстает несколько раздраженным тем, что постоянно пребывает на виду. Он живет с матерью и порой чувствует себя инфантильным.

Series rating

7.1
Rate 11 votes
7.2 IMDb

"Bupkis" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
TV series release schedule
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