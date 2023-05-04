Во 2-м сезоне сериала «Ничегошеньки» продолжается история о вымышленной жизни Пита Дэвидсона, приземленное бытие которого удивительным образом сочетается со множеством абсурдных элементов мировосприятия главного героя. Комик и актер Пит Дэвидсон вместе с Джудой Миллер и Дэйвом Сирусом продолжает демонстрировать свою собственную жизнь, однако проект точно нельзя назвать автобиографическим. Пит попадает в забавные ситуации и мастерски выкручивается из них. Герой предстает несколько раздраженным тем, что постоянно пребывает на виду. Он живет с матерью и порой чувствует себя инфантильным.