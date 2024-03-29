В 1 сезоне сериала «Джентльмен в Москве» в начале двадцатых годов большевистский трибунал признал графа Александра Ростова аристократом, который не раскаялся и отказался принимать режим. Его приговорили к пожизненному аресту в «Метрополе» – гостинице, расположенной напротив Кремлевского дверца. Ростов, неукротимый и остроумный человек, не работал никогда в своей жизни. Сейчас он вынужден жить в мансарде, пока за дверями гостиницы разворачиваются исторические события. Александр Ростов не склонен к унынию. Неожиданно ограниченные обстоятельства открывают ему доступ к гораздо более широкому миру эмоциональных открытий.