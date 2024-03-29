Menu
A Gentleman in Moscow 2024, season 1

A Gentleman in Moscow season 1 poster
A Gentleman in Moscow
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 29 March 2024
Production year 2024
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 24 minutes
"A Gentleman in Moscow" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Джентльмен в Москве» в начале двадцатых годов большевистский трибунал признал графа Александра Ростова аристократом, который не раскаялся и отказался принимать режим. Его приговорили к пожизненному аресту в «Метрополе» – гостинице, расположенной напротив Кремлевского дверца. Ростов, неукротимый и остроумный человек, не работал никогда в своей жизни. Сейчас он вынужден жить в мансарде, пока за дверями гостиницы разворачиваются исторические события. Александр Ростов не склонен к унынию. Неожиданно ограниченные обстоятельства открывают ему доступ к гораздо более широкому миру эмоциональных открытий.

Series rating

7.4
Rate 12 votes
7.5 IMDb

"A Gentleman in Moscow" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
A Master of Circumstance
Season 1 Episode 1
29 March 2024
An Invitation
Season 1 Episode 2
5 April 2024
The Last Rostov
Season 1 Episode 3
12 April 2024
Good Times
Season 1 Episode 4
19 April 2024
An Arrival
Season 1 Episode 5
26 April 2024
The Fall
Season 1 Episode 6
3 May 2024
An Assembly
Season 1 Episode 7
10 May 2024
Adieu
Season 1 Episode 8
17 May 2024
