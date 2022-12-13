В 1 сезоне сериала «Анна и тайна ночи» после того, как бабушка Анны Штольман умерла, ей больше нечего делать в родном городке Затонске. Героиня планирует отправиться назад в Москву, но судьба вносит коррективы в планы молодой женщины. Самые значительные и невероятные события случаются ночью, и Анна снова в этом убедится. Сначала при загадочных обстоятельствах погибает главврач Затонской больницы, после этого в доме с недоброй славой обнаруживается мертвое тело молодой женщины. Анна погружается в расследование и снова сталкивается с «сосланным» в провинцию таинственным следователем Сумароковым.