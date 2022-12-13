Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Anna i tayna nochi 2022, season 1

Anna i tayna nochi season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Anna i tayna nochi Seasons Season 1
Анна и тайна ночи 12+
Title Сезон 1
Season premiere 13 December 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 2 hours 56 minutes
"Anna i tayna nochi" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Анна и тайна ночи» после того, как бабушка Анны Штольман умерла, ей больше нечего делать в родном городке Затонске. Героиня планирует отправиться назад в Москву, но судьба вносит коррективы в планы молодой женщины. Самые значительные и невероятные события случаются ночью, и Анна снова в этом убедится. Сначала при загадочных обстоятельствах погибает главврач Затонской больницы, после этого в доме с недоброй славой обнаруживается мертвое тело молодой женщины. Анна погружается в расследование и снова сталкивается с «сосланным» в провинцию таинственным следователем Сумароковым.

Series rating

0.0
Rate 1 vote

"Anna i tayna nochi" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
13 December 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
13 December 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
13 December 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
13 December 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more