Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Zagadka Pifagora 2022, season 1

Zagadka Pifagora season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Zagadka Pifagora Seasons Season 1
Загадка Пифагора 12+
Title Сезон 1
Season premiere 26 November 2022
Production year 2022
Number of episodes 2
Runtime 1 hour 40 minutes
"Zagadka Pifagora" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Загадка Пифагора» в центре событий оказывается Ольга Барковская, которая без труда может распутать любое даже самое сложное преступление. На этот раз ей предстоит найти человека, ответственного за убийство известного ученого-математика Лунгина. После того как он выболтал свои секреты студентам кружка Барковской, его нашли мертвым в номере отеля. Кто-то похитил из его тайника бесценный бриллиант. Круг подозреваемых сужается до четырех студентов – трех парней и девушки. Против каждого из них есть некоторые улики. Но Ольга с помощью математического анализа находит настоящего убийцу!

Series rating

0.0
Rate 0 vote

"Zagadka Pifagora" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
26 November 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
26 November 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more