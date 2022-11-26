В 1 сезоне сериала «Загадка Пифагора» в центре событий оказывается Ольга Барковская, которая без труда может распутать любое даже самое сложное преступление. На этот раз ей предстоит найти человека, ответственного за убийство известного ученого-математика Лунгина. После того как он выболтал свои секреты студентам кружка Барковской, его нашли мертвым в номере отеля. Кто-то похитил из его тайника бесценный бриллиант. Круг подозреваемых сужается до четырех студентов – трех парней и девушки. Против каждого из них есть некоторые улики. Но Ольга с помощью математического анализа находит настоящего убийцу!