В 1 сезоне сериала «Судьба по книге перемен» известная писательница Маня Поливанова едет в Северную столицу, чтобы на некоторое время подменить помощницу своей тети-экстрасенса Эмилии. Ее тетка пользуется популярностью в Питере, и от клиентов у нее нет отбоя. В тот день к ней на сеанс пожаловала мать с больной дочерью, загадочный мужчина с оружием в кармане, популярная блогерша, женщина, которая хочет снять венец безбрачия и выйти замуж, богач из Америки и бизнес-леди. Но больше всего внимание Маши привлек молодой человек в униформе. Он принес в дом к Эмилии весьма подозрительную посылку…