Sudba po knige peremen season 1 watch online

Sudba po knige peremen season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Sudba po knige peremen Seasons Season 1
Судьба по книге перемен 16+
Title Сезон 1
Season premiere 12 November 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Sudba po knige peremen" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Судьба по книге перемен» известная писательница Маня Поливанова едет в Северную столицу, чтобы на некоторое время подменить помощницу своей тети-экстрасенса Эмилии. Ее тетка пользуется популярностью в Питере, и от клиентов у нее нет отбоя. В тот день к ней на сеанс пожаловала мать с больной дочерью, загадочный мужчина с оружием в кармане, популярная блогерша, женщина, которая хочет снять венец безбрачия и выйти замуж, богач из Америки и бизнес-леди. Но больше всего внимание Маши привлек молодой человек в униформе. Он принес в дом к Эмилии весьма подозрительную посылку…

Series rating

0.0
Rate 0 vote

"Sudba po knige peremen" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
12 November 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
12 November 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
12 November 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
12 November 2022
