Kompleks boga season 1 watch online

Kompleks boga season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Kompleks boga Seasons Season 1
Комплекс бога 18+
Title Сезон 1
Season premiere 3 February 2023
Production year 2023
Number of episodes 5
Runtime 4 hours 10 minutes
"Kompleks boga" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Комплекс бога» у психиатра Алексея, который проводит сеансы в частном центре, появляется необычный пациент. Мужчина по имени Владимир сообщает, что его долгое время преследуют навязчивые мысли, от которых он не в силах избавиться. В это же время популярный пианист заявляет в полицию об исчезновении дочери. Это не единственная девочка, которая пропала. Алексей считает, что его пациент может быть замешан в этом преступлении — и передает сведения о нем в правоохранительные органы. Это шаг приведет к целой череде трагических событий, во время которых пострадают все действующие лица.

Series rating

6.7
Rate 11 votes
6.8 IMDb

"Kompleks boga" season 1 list of episodes.

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
3 February 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
3 February 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
10 February 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
17 February 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
24 February 2023
