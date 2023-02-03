В 1 сезоне сериала «Комплекс бога» у психиатра Алексея, который проводит сеансы в частном центре, появляется необычный пациент. Мужчина по имени Владимир сообщает, что его долгое время преследуют навязчивые мысли, от которых он не в силах избавиться. В это же время популярный пианист заявляет в полицию об исчезновении дочери. Это не единственная девочка, которая пропала. Алексей считает, что его пациент может быть замешан в этом преступлении — и передает сведения о нем в правоохранительные органы. Это шаг приведет к целой череде трагических событий, во время которых пострадают все действующие лица.