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Комплекс бога 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Комплекс бога
Киноафиша Сериалы Комплекс бога Сезоны Сезон 1

Комплекс бога 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 5
Продолжительность сезона 4 часа 10 минут
О чем 1-й сезон сериала «Комплекс бога»

В 1 сезоне сериала «Комплекс бога» у психиатра Алексея, который проводит сеансы в частном центре, появляется необычный пациент. Мужчина по имени Владимир сообщает, что его долгое время преследуют навязчивые мысли, от которых он не в силах избавиться. В это же время популярный пианист заявляет в полицию об исчезновении дочери. Это не единственная девочка, которая пропала. Алексей считает, что его пациент может быть замешан в этом преступлении — и передает сведения о нем в правоохранительные органы. Это шаг приведет к целой череде трагических событий, во время которых пострадают все действующие лица.

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Комплекс бога» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
3 февраля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
3 февраля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
10 февраля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
17 февраля 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
23 февраля 2023
График выхода всех сериалов
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