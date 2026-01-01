Menu
Medvezhiy ugol , season 1

Медвежий угол
Title Сезон 1
Number of episodes 16
Runtime 0 minute
"Medvezhiy ugol" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Медвежий угол» капитан полиции Виктор Новиков предложил руку и сердце своей возлюбленной, журналистке Еве Суви, и был шокирован отказом. Но выяснилось, что она готова пожертвовать личным счастьем ради профессии и не собирается оставлять свои небезопасные журналистские расследования. Ева сообщила, что вот-вот раскроет громкое дело. Спустя несколько месяцев Новиков узнает, что Ева погибла. Она утонула в озере в Псковской области. Ее смерть признали трагической случайностью, но Виктор убежден, что это как-то связано с тем расследованием. Он приезжает в поселок, чтобы самому во всем разобраться.

 

Series rating

6.3
Rate 13 votes
6.4 IMDb

Medvezhiy ugol List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
TBA
Серия 2
Season 1 Episode 2
TBA
Серия 3
Season 1 Episode 3
TBA
Серия 4
Season 1 Episode 4
TBA
Серия 5
Season 1 Episode 5
TBA
Серия 6
Season 1 Episode 6
TBA
Серия 7
Season 1 Episode 7
TBA
Серия 8
Season 1 Episode 8
TBA
Серия 9
Season 1 Episode 9
TBA
Серия 10
Season 1 Episode 10
TBA
Серия 11
Season 1 Episode 11
TBA
Серия 12
Season 1 Episode 12
TBA
Серия 13
Season 1 Episode 13
TBA
Серия 14
Season 1 Episode 14
TBA
Серия 15
Season 1 Episode 15
TBA
Серия 16
Season 1 Episode 16
TBA
