В 1 сезоне сериала «Медвежий угол» капитан полиции Виктор Новиков предложил руку и сердце своей возлюбленной, журналистке Еве Суви, и был шокирован отказом. Но выяснилось, что она готова пожертвовать личным счастьем ради профессии и не собирается оставлять свои небезопасные журналистские расследования. Ева сообщила, что вот-вот раскроет громкое дело. Спустя несколько месяцев Новиков узнает, что Ева погибла. Она утонула в озере в Псковской области. Ее смерть признали трагической случайностью, но Виктор убежден, что это как-то связано с тем расследованием. Он приезжает в поселок, чтобы самому во всем разобраться.