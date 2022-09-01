Menu
Off the Hook 2022, season 1

Off the Hook season 1 poster
Détox 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 1 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 6 minutes
"Off the Hook" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Цифровой детокс» две подруги по имени Леа и Манон, которые живут вместе в одной комнате, зависимы от Интернета. Они часами напролет смотрят в экраны компьютера и телефона. Однажды это приводит молодых женщин к серьезным неприятностям. Леа и Манон в панике. Не зная, как справиться с ситуацией, они принимают весьма необычное решение — отказаться от Интернета на целых 30 дней. Окружающие смеются над подругами, поскольку никто не верит в успех. Большинство из них убеждены, что Леа и Манон не выдержат и нескольких дней. Однако они гораздо решительнее, чем может показаться на первый взгляд.

Series rating

6.2
Rate 12 votes
6.4 IMDb

Off the Hook List of episodes

Season 1
Are We Sh*tty?
Season 1 Episode 1
1 September 2022
My Ex Plus One
Season 1 Episode 2
1 September 2022
The Iron Rod
Season 1 Episode 3
1 September 2022
Seal the Deal
Season 1 Episode 4
1 September 2022
Can I Interrupt?
Season 1 Episode 5
1 September 2022
Weird Moves
Season 1 Episode 6
1 September 2022
