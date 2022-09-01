В 1 сезоне сериала «Цифровой детокс» две подруги по имени Леа и Манон, которые живут вместе в одной комнате, зависимы от Интернета. Они часами напролет смотрят в экраны компьютера и телефона. Однажды это приводит молодых женщин к серьезным неприятностям. Леа и Манон в панике. Не зная, как справиться с ситуацией, они принимают весьма необычное решение — отказаться от Интернета на целых 30 дней. Окружающие смеются над подругами, поскольку никто не верит в успех. Большинство из них убеждены, что Леа и Манон не выдержат и нескольких дней. Однако они гораздо решительнее, чем может показаться на первый взгляд.