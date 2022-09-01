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Цифровой детокс 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Цифровой детокс
Киноафиша Сериалы Цифровой детокс Сезоны Сезон 1

Détox 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 6 минут
О чем 1-й сезон сериала «Цифровой детокс»

В 1 сезоне сериала «Цифровой детокс» две подруги по имени Леа и Манон, которые живут вместе в одной комнате, зависимы от Интернета. Они часами напролет смотрят в экраны компьютера и телефона. Однажды это приводит молодых женщин к серьезным неприятностям. Леа и Манон в панике. Не зная, как справиться с ситуацией, они принимают весьма необычное решение — отказаться от Интернета на целых 30 дней. Окружающие смеются над подругами, поскольку никто не верит в успех. Большинство из них убеждены, что Леа и Манон не выдержат и нескольких дней. Однако они гораздо решительнее, чем может показаться на первый взгляд.

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий сериала Цифровой детокс График выхода всех сериалов
Сезон 1
Мы что, отстойные? Are We Sh*tty?
Сезон 1 Серия 1
1 сентября 2022
Мой бывший плюс один My Ex Plus One
Сезон 1 Серия 2
1 сентября 2022
Железный прут The Iron Rod
Сезон 1 Серия 3
1 сентября 2022
Скрепите сделку Seal the Deal
Сезон 1 Серия 4
1 сентября 2022
Могу я вас прервать? Can I Interrupt?
Сезон 1 Серия 5
1 сентября 2022
Странные движения Weird Moves
Сезон 1 Серия 6
1 сентября 2022
График выхода всех сериалов
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