В 1 сезоне сериала «Декамерон» действие происходит в XIV веке, когда Италия оказалась объята эпидемией чумы. Сотни трупов заполонили улицы. В центре событий оказываются несколько представителей высшего сословия, которые рассчитывают переждать это опасное время, спрятавшись в небольшой деревеньке в Тоскане. Кажется, что до этих уютных краев никогда не дойдет угроза. Дворяне расположились на роскошной вилле в окружении слуг. Однако запасы вина и провианта стремительно тают, а эпидемия и не думает заканчиваться. Новые условия жизни подрывают привычные устои религии и нравственности. Героям приходится выживать.