Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

The Decameron 2024, season 1

The Decameron season 1 poster
Kinoafisha TV Shows The Decameron Seasons Season 1
The Decameron
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 25 July 2024
Production year 2024
Number of episodes 8
Runtime 7 hours 20 minutes
"The Decameron" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Декамерон» действие происходит в XIV веке, когда Италия оказалась объята эпидемией чумы. Сотни трупов заполонили улицы. В центре событий оказываются несколько представителей высшего сословия, которые рассчитывают переждать это опасное время, спрятавшись в небольшой деревеньке в Тоскане. Кажется, что до этих уютных краев никогда не дойдет угроза. Дворяне расположились на роскошной вилле в окружении слуг. Однако запасы вина и провианта стремительно тают, а эпидемия и не думает заканчиваться. Новые условия жизни подрывают привычные устои религии и нравственности. Героям приходится выживать.

Series rating

6.3
Rate 12 votes
6.5 IMDb

The Decameron List of episodes

TV series release schedule
Season 1
The Beautiful, Not-Infected Countryside
Season 1 Episode 1
25 July 2024
Holiday State of Mind
Season 1 Episode 2
25 July 2024
By Homer, It's a Winner's Wreath!
Season 1 Episode 3
25 July 2024
The Mood Is Soiled
Season 1 Episode 4
25 July 2024
Switcheroo
Season 1 Episode 5
25 July 2024
A Stony Brook Away
Season 1 Episode 6
25 July 2024
This Is Awful, And You'll Never Recover
Season 1 Episode 7
25 July 2024
We've Had a Good Cry
Season 1 Episode 8
25 July 2024
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more