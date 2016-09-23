В 1 сезоне сериала «Призрак на двоих» молодая и красивая девушка Вера выходит замуж за любимого мужчину. Денис клянется ей в вечной верности и даже уходит ради нее из своей прошлой семьи. Погрузившись в отношения с головой, героиня перестает общаться с подругами, бросает работу и университет и посвящает всю себя избраннику. Но очень скоро Денису надоедает такая жизнь, и он поступает с Верой точно так же, как и со своей предыдущей женой Аней. Не зная, к кому обратиться за поддержкой, девушка решает познакомиться с бывшей соперницей. Выясняется, что та стала инвалидом и тоже нуждается в помощи. Женщины начинают дружить против общего бывшего.