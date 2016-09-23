Menu
Russian
Prizrak na dvoih 2016, season 1

Призрак на двоих 12+
Title Сезон 1
Season premiere 23 September 2016
Production year 2016
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Prizrak na dvoih" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Призрак на двоих» молодая и красивая девушка Вера выходит замуж за любимого мужчину. Денис клянется ей в вечной верности и даже уходит ради нее из своей прошлой семьи. Погрузившись в отношения с головой, героиня перестает общаться с подругами, бросает работу и университет и посвящает всю себя избраннику. Но очень скоро Денису надоедает такая жизнь, и он поступает с Верой точно так же, как и со своей предыдущей женой Аней. Не зная, к кому обратиться за поддержкой, девушка решает познакомиться с бывшей соперницей. Выясняется, что та стала инвалидом и тоже нуждается в помощи. Женщины начинают дружить против общего бывшего.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
5.6 IMDb

"Prizrak na dvoih" season 1 list of episodes.

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
23 September 2016
Серия 2
Season 1 Episode 2
23 September 2016
Серия 3
Season 1 Episode 3
23 September 2016
Серия 4
Season 1 Episode 4
23 September 2016
