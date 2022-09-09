В 1 сезоне сериала «Стая» несколько малолетних правонарушителей стали участниками экспериментальной программы и отправились в горы под надзором молодого психолога-воспитателя Риты. Ночью в палаточном лагере случается ЧП. Дети понимают, что подозревать в случившемся будут их, и решают совершить побег, захватив Риту в плен. На их поиски выдвигается супруг Риты и отец одного из ребят. Они даже не догадываются, что их ждет. Юные герои в диких условиях объединяются и становятся настоящей «стаей». Но среди них есть тот, кто не должен был попасть в экспедицию — человек, способный раскрыть темные стороны души каждого подростка.