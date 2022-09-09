Menu
Staya 2022, season 1

Staya season 1 poster
Стая 18+
Title Сезон 1
Season premiere 9 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 24 minutes
"Staya" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Стая» несколько малолетних правонарушителей стали участниками экспериментальной программы и отправились в горы под надзором молодого психолога-воспитателя Риты. Ночью в палаточном лагере случается ЧП. Дети понимают, что подозревать в случившемся будут их, и решают совершить побег, захватив Риту в плен. На их поиски выдвигается супруг Риты и отец одного из ребят. Они даже не догадываются, что их ждет. Юные герои в диких условиях объединяются и становятся настоящей «стаей». Но среди них есть тот, кто не должен был попасть в экспедицию — человек, способный раскрыть темные стороны души каждого подростка.

Series rating

6.4
Rate 13 votes
6.3 IMDb

Staya List of episodes

Серия 1
Season 1 Episode 1
9 September 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
16 September 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
23 September 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
30 September 2022
Серия 5
Season 1 Episode 5
7 October 2022
Серия 6
Season 1 Episode 6
14 October 2022
Серия 7
Season 1 Episode 7
21 October 2022
Серия 8
Season 1 Episode 8
28 October 2022
