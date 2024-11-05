Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Komitet season 1 watch online

Komitet season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Komitet Seasons Season 1
Komitet 16+
Title Сезон 1
Season premiere 5 November 2024
Production year 2024
Number of episodes 16
Runtime 13 hours 20 minutes
"Komitet" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Комитет» события разворачивает в 70-е годы в Ленинграде. Трое молодых людей одновременно поступают на службу в органы государственной безопасности. В скором времени между ними завязывается крепкая дружба, которая впоследствии пройдет испытания временем и различными жизненными перипетиями. Один из героев – простой парень, который отслужил в пограничной части и устроился работать на завод. Его жизнь меняется после неожиданного предложения пополнить ряды сотрудников КГБ. Вскоре он становится личным охранником одного из партийных руководителей Ленинграда.

Series rating

7.5
Rate 15 votes
6.9 IMDb

"Komitet" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
5 November 2024
Серия 2
Season 1 Episode 2
5 November 2024
Серия 3
Season 1 Episode 3
6 November 2024
Серия 4
Season 1 Episode 4
6 November 2024
Серия 5
Season 1 Episode 5
7 November 2024
Серия 6
Season 1 Episode 6
7 November 2024
Серия 7
Season 1 Episode 7
8 November 2024
Серия 8
Season 1 Episode 8
8 November 2024
Серия 9
Season 1 Episode 9
11 November 2024
Серия 10
Season 1 Episode 10
11 November 2024
Серия 11
Season 1 Episode 11
12 November 2024
Серия 12
Season 1 Episode 12
12 November 2024
Серия 13
Season 1 Episode 13
13 November 2024
Серия 14
Season 1 Episode 14
13 November 2024
Серия 15
Season 1 Episode 15
14 November 2024
Серия 16
Season 1 Episode 16
14 November 2024
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more