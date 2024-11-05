В 1 сезоне сериала «Комитет» события разворачивает в 70-е годы в Ленинграде. Трое молодых людей одновременно поступают на службу в органы государственной безопасности. В скором времени между ними завязывается крепкая дружба, которая впоследствии пройдет испытания временем и различными жизненными перипетиями. Один из героев – простой парень, который отслужил в пограничной части и устроился работать на завод. Его жизнь меняется после неожиданного предложения пополнить ряды сотрудников КГБ. Вскоре он становится личным охранником одного из партийных руководителей Ленинграда.