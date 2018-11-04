Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Moya lyubimaya svekrov 3. Moskovskie kanikuly season 1 watch online

Moya lyubimaya svekrov 3. Moskovskie kanikuly season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Moya lyubimaya svekrov 3. Moskovskie kanikuly Seasons Season 1
Моя любимая свекровь 3. Московские каникулы 12+
Title Сезон 1
Season premiere 4 November 2018
Production year 2018
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 8 minutes
"Moya lyubimaya svekrov 3. Moskovskie kanikuly" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Моя любимая свекровь 3. Московские каникулы» приключения Бутусовых и Соколовских продолжаются. Таня и Иван празднуют годовщину со дня свадьбы и собираются в путешествие в Москву. Женя получает интересное деловое предложение. Нику пригласили попробоваться на главную роль в мюзикл, а маленького Ивана бабушка-генеральша решила во что бы то ни стало сделать кадетом. Словом, членам обоих семейств вновь не приходится скучать. В Москве их ожидает много незабываемых моментов. Но главная часть плана героев – представить на суд публики новое произведение Агаты Печориной.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
6.8 IMDb

"Moya lyubimaya svekrov 3. Moskovskie kanikuly" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
4 November 2018
Серия 2
Season 1 Episode 2
4 November 2018
Серия 3
Season 1 Episode 3
4 November 2018
Серия 4
Season 1 Episode 4
4 November 2018
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more