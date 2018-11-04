В 1 сезоне сериала «Моя любимая свекровь 3. Московские каникулы» приключения Бутусовых и Соколовских продолжаются. Таня и Иван празднуют годовщину со дня свадьбы и собираются в путешествие в Москву. Женя получает интересное деловое предложение. Нику пригласили попробоваться на главную роль в мюзикл, а маленького Ивана бабушка-генеральша решила во что бы то ни стало сделать кадетом. Словом, членам обоих семейств вновь не приходится скучать. В Москве их ожидает много незабываемых моментов. Но главная часть плана героев – представить на суд публики новое произведение Агаты Печориной.