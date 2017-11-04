В 1 сезоне сериала «Моя любимая свекровь – 2» в семьях Соколовских и Бутусовых пополнение. У Татьяны с Иваном на свет появился сын, у Виктории с сыном Татьяны тоже рождается мальчик. Иван с Евгением собираются сделать сюрприз своим супругам. Они планируют вместе провести с ними отпуск в санатории, куда устроился работать Евгений. Таким образом, все семейство, включая обеих свекровей и тетушку Веронику, оказывается на берегу моря. Но вместо того, чтобы наслаждаться идиллией на побережье, герои ухитряются перессориться. Татьяна уверена, что Иван изменяет ей. И у нее есть основания так думать.