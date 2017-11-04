Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Moya lyubimaya svekrov 2 season 1 watch online

Moya lyubimaya svekrov 2 season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Moya lyubimaya svekrov 2 Seasons Season 1
Моя любимая свекровь 2 12+
Title Сезон 1
Season premiere 4 November 2017
Production year 2017
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 8 minutes
"Moya lyubimaya svekrov 2 " season 1 description

В 1 сезоне сериала «Моя любимая свекровь – 2» в семьях Соколовских и Бутусовых пополнение. У Татьяны с Иваном на свет появился сын, у Виктории с сыном Татьяны тоже рождается мальчик. Иван с Евгением собираются сделать сюрприз своим супругам. Они планируют вместе провести с ними отпуск в санатории, куда устроился работать Евгений. Таким образом, все семейство, включая обеих свекровей и тетушку Веронику, оказывается на берегу моря. Но вместо того, чтобы наслаждаться идиллией на побережье, герои ухитряются перессориться. Татьяна уверена, что Иван изменяет ей. И у нее есть основания так думать. 

Series rating

0.0
Rate 0 vote

"Moya lyubimaya svekrov 2 " season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
4 November 2017
Серия 2
Season 1 Episode 2
4 November 2017
Серия 3
Season 1 Episode 3
4 November 2017
Серия 4
Season 1 Episode 4
4 November 2017
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more