В 1 сезоне сериала «Пустой дом» события разворачиваются в большом и уютном загородном доме отставного прокурора Веры Андреевны. Сегодня знаменательное событие – ее внук Никита наконец решает познакомить семью со своей невестой Викой, и все родные собираются за общим столом. Но вскоре становится ясно, что этот брак невозможен. Дело в том, что много лет назад именно Вера Андреевна отправила за решетку отца девушки, причем тот до сих пор уверен в своей невиновности. Несмотря на громкий скандал, молодые отказываются расставаться. Но выясняется, что у двух семейств есть еще несколько общих секретов.