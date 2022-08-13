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Pustoy dom 2022, season 1

Pustoy dom season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Pustoy dom Seasons Season 1
Пустой дом 12+
Title Сезон 1
Season premiere 13 August 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Pustoy dom" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Пустой дом» события разворачиваются в большом и уютном загородном доме отставного прокурора Веры Андреевны. Сегодня знаменательное событие – ее внук Никита наконец решает познакомить семью со своей невестой Викой, и все родные собираются за общим столом. Но вскоре становится ясно, что этот брак невозможен. Дело в том, что много лет назад именно Вера Андреевна отправила за решетку отца девушки, причем тот до сих пор уверен в своей невиновности. Несмотря на громкий скандал, молодые отказываются расставаться. Но выясняется, что у двух семейств есть еще несколько общих секретов.

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"Pustoy dom" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
13 August 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
13 August 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
13 August 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
13 August 2022
TV series release schedule
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