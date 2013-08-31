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Eynshteyn. Teoriya lyubvi 2013, season 1

Eynshteyn. Teoriya lyubvi season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Eynshteyn. Teoriya lyubvi Seasons Season 1
Эйнштейн. Теория любви 16+
Title Сезон 1
Season premiere 31 August 2013
Production year 2013
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Eynshteyn. Teoriya lyubvi" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Эйнштейн. Теория любви» гениальный немецкий физик Альберт Эйнштейн проводит дни напролет в своей лаборатории. Он полностью отдан науке, и ему нет дела до обычных житейских хлопот: романтики, политики или войны. Однако все в его судьбе меняется, когда он случайно знакомится с единственной любовью своей жизни – очаровательной русской красавицей Маргаритой Коненковой. Эта женщина занимает место в его уникальном мозгу где-то рядом с теорией относительности и разработкой ядерного оружия. Он без страха рассказывает ей обо всех своих мыслях, даже не догадываясь, что та передает всю информацию НКВД.

Series rating

5.5
Rate 13 votes
5.9 IMDb

"Eynshteyn. Teoriya lyubvi" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
31 August 2013
Серия 2
Season 1 Episode 2
31 August 2013
Серия 3
Season 1 Episode 3
31 August 2013
Серия 4
Season 1 Episode 4
31 August 2013
TV series release schedule
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