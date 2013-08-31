В 1 сезоне сериала «Эйнштейн. Теория любви» гениальный немецкий физик Альберт Эйнштейн проводит дни напролет в своей лаборатории. Он полностью отдан науке, и ему нет дела до обычных житейских хлопот: романтики, политики или войны. Однако все в его судьбе меняется, когда он случайно знакомится с единственной любовью своей жизни – очаровательной русской красавицей Маргаритой Коненковой. Эта женщина занимает место в его уникальном мозгу где-то рядом с теорией относительности и разработкой ядерного оружия. Он без страха рассказывает ей обо всех своих мыслях, даже не догадываясь, что та передает всю информацию НКВД.