В 1 сезоне сериала «Азазель» события разворачиваются в Петрограде 2023 года. Революции не было, большевикам не удалось прийти к власти, и страной руководит царь Николай III. 20-летний Эраст Фандорин становится детективом. Сначала ему поручают не самую интересную работу, но вскоре молодой человек узнает о странном происшествии. Владелец нефтепроводной фирмы, молодой олигарх, стреляет себе в голову в центре Петрограда на глазах у изумленных людей. Совершение суицида попадает на запись видеокамеры робота-городового. Эраст догадывается, что дело запутаннее, чем кажется, и принимается за расследование.