Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Fandorin. Azazel season 1 watch online

Fandorin. Azazel season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Fandorin. Azazel Seasons Season 1
Фандорин. Азазель 16+
Title Сезон 1
Season premiere 19 January 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 12 minutes
"Fandorin. Azazel" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Азазель» события разворачиваются в Петрограде 2023 года. Революции не было, большевикам не удалось прийти к власти, и страной руководит царь Николай III. 20-летний Эраст Фандорин становится детективом. Сначала ему поручают не самую интересную работу, но вскоре молодой человек узнает о странном происшествии. Владелец нефтепроводной фирмы, молодой олигарх, стреляет себе в голову в центре Петрограда на глазах у изумленных людей. Совершение суицида попадает на запись видеокамеры робота-городового. Эраст догадывается, что дело запутаннее, чем кажется, и принимается за расследование.

Series rating

5.3
Rate 13 votes
5.3 IMDb

"Fandorin. Azazel" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
19 January 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
26 January 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
2 February 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
9 February 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
16 February 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
23 February 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more