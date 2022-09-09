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Who Shot Otto Mueller? season 1 watch online

Who Shot Otto Mueller? season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Who Shot Otto Mueller? Seasons Season 1
Who Shot Otto Mueller? 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 9 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 0 minute
"Who Shot Otto Mueller?" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Кто убил Отто Миллера?» в день своего 65-летия успешного предпринимателя и бывшую звезду рестлинга обнаружили мертвым в его загородном доме. Успешный бизнесмен жил в поместье вместе с восемью членами своей семьи. Прибывшие на место преступления сотрудники правоохранительных органов вскоре выясняют, что речь идет о предумышленном убийстве. Они по очереди проводят допрос всех членов семьи и выясняют множество шокирующих фактов об успешном и беззаботном, на первый взгляд, человеке. У всех есть свои мрачные истории об Отто — и свои причины желать ему смерти.

Series rating

6.9
Rate 11 votes
6.9 IMDb

"Who Shot Otto Mueller?" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
9 September 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
9 September 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
16 September 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
23 September 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
30 September 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
7 October 2022
Episode 7
Season 1 Episode 7
14 October 2022
Episode 8
Season 1 Episode 8
21 October 2022
TV series release schedule
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