В 1 сезоне сериала «Кто убил Отто Миллера?» в день своего 65-летия успешного предпринимателя и бывшую звезду рестлинга обнаружили мертвым в его загородном доме. Успешный бизнесмен жил в поместье вместе с восемью членами своей семьи. Прибывшие на место преступления сотрудники правоохранительных органов вскоре выясняют, что речь идет о предумышленном убийстве. Они по очереди проводят допрос всех членов семьи и выясняют множество шокирующих фактов об успешном и беззаботном, на первый взгляд, человеке. У всех есть свои мрачные истории об Отто — и свои причины желать ему смерти.