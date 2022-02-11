Menu
Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram Veli 2022, season 1

Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram Veli season 1 poster
Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram Veli
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 11 February 2022
Production year 2022
Number of episodes 26
Runtime 52 hours 0 minute
"Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram Veli" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Путь любви: Хаджи Байрам Вели» в центре событий оказывается знаменитый турецкий поэт и правитель, который основал дервишский орден. Долгие годы после его гибели последователи Хаджи Байрам Вели оказывали содействие тем, кто нуждался в помощи, а также занимались религиозным просвещением. Хаджи появился на свет в Анкаре и стал одним из основоположников мусульманства. Он появился на свет в 1352 году, а ушел из жизни в 1430-м. Многие его деяния существенно повлияли на жизнь турецкого народа. До сих пор люди приезжают к его усыпальнице в Улусе, чтобы почтить его память.

Series rating

6.6
Rate 13 votes
6.7 IMDb

Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram Veli List of episodes

TV series release schedule
Season 1
1. Bölüm
Season 1 Episode 1
11 February 2022
2. Bölüm
Season 1 Episode 2
18 February 2022
3. Bölüm
Season 1 Episode 3
25 February 2022
4. Bölüm
Season 1 Episode 4
4 March 2022
5. Bölüm
Season 1 Episode 5
11 March 2022
6. Bölüm
Season 1 Episode 6
18 March 2022
7. Bölüm
Season 1 Episode 7
25 March 2022
8. Bölüm
Season 1 Episode 8
9 April 2022
9. Bölüm
Season 1 Episode 9
10 April 2022
10. Bölüm
Season 1 Episode 10
11 April 2022
11. Bölüm
Season 1 Episode 11
12 April 2022
12. Bölüm
Season 1 Episode 12
13 April 2022
13. Bölüm
Season 1 Episode 13
14 April 2022
14. Bölüm
Season 1 Episode 14
15 April 2022
15. Bölüm
Season 1 Episode 15
17 April 2022
16. Bölüm
Season 1 Episode 16
18 April 2022
17. Bölüm
Season 1 Episode 17
19 April 2022
18. Bölüm
Season 1 Episode 18
20 April 2022
19. Bölüm
Season 1 Episode 19
21 April 2022
20. Bölüm
Season 1 Episode 20
22 April 2022
21. Bölüm
Season 1 Episode 21
23 April 2022
22. Bölüm
Season 1 Episode 22
24 April 2022
23. Bölüm
Season 1 Episode 23
25 April 2022
24. Bölüm
Season 1 Episode 24
26 April 2022
25. Bölüm
Season 1 Episode 25
27 April 2022
26. Bölüm
Season 1 Episode 26
28 April 2022
