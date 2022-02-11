В 1 сезоне сериала «Путь любви: Хаджи Байрам Вели» в центре событий оказывается знаменитый турецкий поэт и правитель, который основал дервишский орден. Долгие годы после его гибели последователи Хаджи Байрам Вели оказывали содействие тем, кто нуждался в помощи, а также занимались религиозным просвещением. Хаджи появился на свет в Анкаре и стал одним из основоположников мусульманства. Он появился на свет в 1352 году, а ушел из жизни в 1430-м. Многие его деяния существенно повлияли на жизнь турецкого народа. До сих пор люди приезжают к его усыпальнице в Улусе, чтобы почтить его память.