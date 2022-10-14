Menu
Shantaram 2022, season 1

Shantaram 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 14 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 12
Runtime 12 hours 0 minute
"Shantaram" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Шантарам» в центре событий оказывается писатель и бывший вор, который совершает побег из австралийской тюрьмы и решает обосноваться подальше от Зеленого континента. Местом, где он решает спрятаться и начать жизнь заново, становится Индию. Там героя ожидает немало захватывающих приключений. Благодаря своему характеру и личным качествам Лин вскоре обзаводится новыми друзьями. Одна из местных жительниц, мать индийского приятеля Лина, называет его именем Шантарам, что значит в переводе с маратхи «мирный человек» или «тот, которому Господь даровал мирную судьбу». 

Series rating

7.3
7.3 11 votes
7.4 IMDb

"Shantaram" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
The Three Nos
Season 1 Episode 1
14 October 2022
Down and Out
Season 1 Episode 2
14 October 2022
Strange Bedfellows
Season 1 Episode 3
14 October 2022
Bad Medicine
Season 1 Episode 4
21 October 2022
The Sin in the Crime
Season 1 Episode 5
28 October 2022
Dead Man Walking
Season 1 Episode 6
4 November 2022
Apo Vai Pranah
Season 1 Episode 7
11 November 2022
Like in the Time of Cholera
Season 1 Episode 8
18 November 2022
Should I Stay or Should I Go
Season 1 Episode 9
23 November 2022
Dig Two Graves
Season 1 Episode 10
2 December 2022
Banquet of Consequences
Season 1 Episode 11
9 December 2022
All the Way From There Just to Get to Here
Season 1 Episode 12
16 December 2022
