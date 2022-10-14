В 1 сезоне сериала «Шантарам» в центре событий оказывается писатель и бывший вор, который совершает побег из австралийской тюрьмы и решает обосноваться подальше от Зеленого континента. Местом, где он решает спрятаться и начать жизнь заново, становится Индию. Там героя ожидает немало захватывающих приключений. Благодаря своему характеру и личным качествам Лин вскоре обзаводится новыми друзьями. Одна из местных жительниц, мать индийского приятеля Лина, называет его именем Шантарам, что значит в переводе с маратхи «мирный человек» или «тот, которому Господь даровал мирную судьбу».