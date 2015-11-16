В 1 сезоне сериала «Неподсудные» под следствие попадает крайне неожиданный обвиняемый – отставной офицер государственной безопасности Андрей Воронов. На мужчину вешают серьезные обвинения: предположительно, он пытался освободить из-под стражи фигуранту уголовного дела и помогал коррупционерам. Вот только Воронов понимает истинную причину своего заключения. Он вспоминает, как десятилетие назад познакомился на службе с крайне опасным, но уникальным человеком – агентом, которого преследовали спецслужбы всех государств разом. Теперь Андрей становится пешкой в игре, правил которой он не знает.