Nepodsudnye season 1 watch online

Nepodsudnye season 1 poster
Неподсудные 16+
Title Сезон 1
Season premiere 16 November 2015
Production year 2015
Number of episodes 8
Runtime 5 hours 44 minutes
"Nepodsudnye" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Неподсудные» под следствие попадает крайне неожиданный обвиняемый – отставной офицер государственной безопасности Андрей Воронов. На мужчину вешают серьезные обвинения: предположительно, он пытался освободить из-под стражи фигуранту уголовного дела и помогал коррупционерам. Вот только Воронов понимает истинную причину своего заключения. Он вспоминает, как десятилетие назад познакомился на службе с крайне опасным, но уникальным человеком – агентом, которого преследовали спецслужбы всех государств разом. Теперь Андрей становится пешкой в игре, правил которой он не знает.

"Nepodsudnye" season 1 list of episodes.

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
16 November 2015
Серия 2
Season 1 Episode 2
16 November 2015
Серия 3
Season 1 Episode 3
17 November 2015
Серия 4
Season 1 Episode 4
17 November 2015
Серия 5
Season 1 Episode 5
18 November 2015
Серия 6
Season 1 Episode 6
18 November 2015
Серия 7
Season 1 Episode 7
19 November 2015
Серия 8
Season 1 Episode 8
19 November 2015
