В 1 сезоне сериала «Девять жизней Нестора Махно» в центре событий оказывается известный украинский анархист. В возрасте семнадцати лет он попадается во время политической акции и отправляется за решетку на два десятилетия за грабежи, насилие и даже убийства. Но этот опыт не ломает, а лишь закаляет мужчину. Когда в России разгорается революция 1917-го, Махно вновь обретает свободу. Он не просто присоединяется к восстанию, а возглавляет целое движение своих последователей. Боевой и тюремный опыт помогает ему понравиться революционерам. Вот только его цели и убеждения отличаются от стремлений «красных».