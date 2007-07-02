Menu
Devyat zhizney Nestora Mahno season 1 watch online

Devyat zhizney Nestora Mahno season 1 poster
Девять жизней Нестора Махно 16+
Title Сезон 1
Season premiere 2 July 2007
Production year 2007
Number of episodes 12
Runtime 10 hours 12 minutes
В 1 сезоне сериала «Девять жизней Нестора Махно» в центре событий оказывается известный украинский анархист. В возрасте семнадцати лет он попадается во время политической акции и отправляется за решетку на два десятилетия за грабежи, насилие и даже убийства. Но этот опыт не ломает, а лишь закаляет мужчину. Когда в России разгорается революция 1917-го, Махно вновь обретает свободу. Он не просто присоединяется к восстанию, а возглавляет целое движение своих последователей. Боевой и тюремный опыт помогает ему понравиться революционерам. Вот только его цели и убеждения отличаются от стремлений «красных».

6.9
Rate 13 votes
7.1 IMDb

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
2 July 2007
Серия 2
Season 1 Episode 2
3 July 2007
Серия 3
Season 1 Episode 3
4 July 2007
Серия 4
Season 1 Episode 4
5 July 2007
Серия 5
Season 1 Episode 5
9 July 2007
Серия 6
Season 1 Episode 6
10 July 2007
Серия 7
Season 1 Episode 7
11 July 2007
Серия 8
Season 1 Episode 8
12 July 2007
Серия 9
Season 1 Episode 9
16 July 2007
Серия 10
Season 1 Episode 10
17 July 2007
Серия 11
Season 1 Episode 11
18 July 2007
Серия 12
Season 1 Episode 12
19 July 2007
