Season premiere 24 August 2022
Production year 2022
Number of episodes 12
Runtime 12 hours 0 minute
В 1 сезоне сериала «Хорошая работа» события разворачиваются в наши дни в столице Южной Кореи. Молодой и обаятельный мужчина Ын Сон У известен буквально каждому в этом огромном городе, ведь он владеет крупным промышленно-финансовым холдингом Eunkang group. Сон У – один из успешнейших молодых бизнесменов современности, но у него есть необычная слабость. Помимо цифр, прибыли, дебетов и кредитов, герой интересуется детективными расследованиями. Однажды он осмеливается тайно открыть частное сыскное агентство и нанимает на работу загадочную молодую девушку Дон Се Ра, обладающую сверхъестественными способностями.

6.6
Rate 12 votes
6.9 IMDb

Episode 1
Season 1 Episode 1
24 August 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
25 August 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
31 August 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
1 September 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
7 September 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
8 September 2022
Episode 7
Season 1 Episode 7
14 September 2022
Episode 8
Season 1 Episode 8
15 September 2022
Episode 9
Season 1 Episode 9
21 September 2022
Episode 10
Season 1 Episode 10
22 September 2022
Episode 11
Season 1 Episode 11
28 September 2022
Episode 12
Season 1 Episode 12
29 September 2022
