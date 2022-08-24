В 1 сезоне сериала «Хорошая работа» события разворачиваются в наши дни в столице Южной Кореи. Молодой и обаятельный мужчина Ын Сон У известен буквально каждому в этом огромном городе, ведь он владеет крупным промышленно-финансовым холдингом Eunkang group. Сон У – один из успешнейших молодых бизнесменов современности, но у него есть необычная слабость. Помимо цифр, прибыли, дебетов и кредитов, герой интересуется детективными расследованиями. Однажды он осмеливается тайно открыть частное сыскное агентство и нанимает на работу загадочную молодую девушку Дон Се Ра, обладающую сверхъестественными способностями.