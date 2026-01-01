Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Echo 2022, season 1

Echo season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Echo Seasons Season 1
Echo
Original title Season 1
Title Сезон 1
"Echo" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Эхо» события разворачиваются в небольшом тихом городке, где идеальной и красивой жизнью в уютном районе живут две сестры-близняшки. Лени и Джина – однояйцевые близнецы, неимоверно похожие друг на друга до последней черточки. В детстве они частенько менялись местами, чтобы повеселить родителей или обвести вокруг пальца учительницу в школе. Вот только годы шли, а девушки не оставили старых привычек. Теперь обеим почти по тридцать, у них есть дома, мужья, а у одной из них даже ребенок. Но однажды одна из сестер пропадает, и всем становится ясно: девушки подменяли друг друга не только в шутку.

Series rating

7.0
Rate 11 votes
7.1 IMDb

Echo List of episodes

TV series release schedule
Season 1
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more