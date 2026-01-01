В 1 сезоне сериала «Эхо» события разворачиваются в небольшом тихом городке, где идеальной и красивой жизнью в уютном районе живут две сестры-близняшки. Лени и Джина – однояйцевые близнецы, неимоверно похожие друг на друга до последней черточки. В детстве они частенько менялись местами, чтобы повеселить родителей или обвести вокруг пальца учительницу в школе. Вот только годы шли, а девушки не оставили старых привычек. Теперь обеим почти по тридцать, у них есть дома, мужья, а у одной из них даже ребенок. Но однажды одна из сестер пропадает, и всем становится ясно: девушки подменяли друг друга не только в шутку.