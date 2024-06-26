Menu
Land of Women 2024, season 1

Land of Women season 1 poster
Land of Women 18+
Season premiere 26 June 2024
Production year 2024
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 30 minutes
"Land of Women" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Земля женщин» светская львица Гала в одночасье лишается своей привычной идеальной жизни. Женщина долгие годы провела в шикарном особняке в браке с нечистым на руку бизнесменом, родила ему дочь и совершенно разучилась сама зарабатывать на жизнь. Но однажды все меняется: мужчина оказывается осужден за серьезное финансовое преступление и сбегает из страны, подставив свою супругу. Гала оказывается один на один со своими проблемами и решает вернуться в родной городок с виноградниками, но без перспектив. Она забирает с собой пожилую мать, дочку-подростка и начинает жизнь с чистого листа.

Series rating

6.2
Rate 14 votes
6.3 IMDb

Land of Women List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
26 June 2024
Episode 2
Season 1 Episode 2
26 June 2024
Episode 3
Season 1 Episode 3
3 July 2024
Episode 4
Season 1 Episode 4
10 July 2024
Episode 5
Season 1 Episode 5
17 July 2024
Episode 6
Season 1 Episode 6
24 July 2024
