В 1 сезоне сериала «Земля женщин» светская львица Гала в одночасье лишается своей привычной идеальной жизни. Женщина долгие годы провела в шикарном особняке в браке с нечистым на руку бизнесменом, родила ему дочь и совершенно разучилась сама зарабатывать на жизнь. Но однажды все меняется: мужчина оказывается осужден за серьезное финансовое преступление и сбегает из страны, подставив свою супругу. Гала оказывается один на один со своими проблемами и решает вернуться в родной городок с виноградниками, но без перспектив. Она забирает с собой пожилую мать, дочку-подростка и начинает жизнь с чистого листа.