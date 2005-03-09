Menu
Kinoafisha TV Shows Hiromant Seasons Season 1
Хиромант 16+
Title Сезон 1
Season premiere 9 March 2005
Production year 2005
Number of episodes 10
Runtime 7 hours 30 minutes
В 1-м сезоне сериала «Хиромант» Сережа Рябинин был простым студентом Ярославского института, но его жизнь раз и навсегда изменилась после похорон отца. Прямо на кладбище к молодому человеку неожиданно подошел мужчина, которого он никогда раньше не видел. Этот человек представился приятелем умершего и вручил Сергею дневниковые записи его отца и древнюю книгу, обучающую хиромантии. Сергей никак не ожидал получить столь необычное наследство. Парень даже представления не имел, что оно кардинальным образом поменяет всю его жизнь и принесет много горя. Оказывается, уникальный дар может стать одновременно и проклятием.

6.1
Rate 13 votes
6.4 IMDb

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
9 March 2005
Серия 2
Season 1 Episode 2
10 March 2005
Серия 3
Season 1 Episode 3
14 March 2005
Серия 4
Season 1 Episode 4
15 March 2005
Серия 5
Season 1 Episode 5
16 March 2005
Серия 6
Season 1 Episode 6
17 March 2005
Серия 7
Season 1 Episode 7
21 March 2005
Серия 8
Season 1 Episode 8
22 March 2005
Серия 9
Season 1 Episode 9
23 March 2005
Серия 10
Season 1 Episode 10
24 March 2005
