В 1-м сезоне сериала «Хиромант» Сережа Рябинин был простым студентом Ярославского института, но его жизнь раз и навсегда изменилась после похорон отца. Прямо на кладбище к молодому человеку неожиданно подошел мужчина, которого он никогда раньше не видел. Этот человек представился приятелем умершего и вручил Сергею дневниковые записи его отца и древнюю книгу, обучающую хиромантии. Сергей никак не ожидал получить столь необычное наследство. Парень даже представления не имел, что оно кардинальным образом поменяет всю его жизнь и принесет много горя. Оказывается, уникальный дар может стать одновременно и проклятием.