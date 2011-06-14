Menu
Serafima prekrasnaya season 1 watch online

Serafima prekrasnaya season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Serafima prekrasnaya Seasons Season 1
Серафима прекрасная 16+
Title Сезон 1
Season premiere 14 June 2011
Production year 2011
Number of episodes 12
Runtime 9 hours 0 minute
"Serafima prekrasnaya" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Серафима прекрасная» главная героиня оказалась внутри любовного треугольника – в течение двадцати лет она и ее конкурентка любили одного и того же мужчину. В истории жизни сильной женщины по имени Серафима воплотилась история всей страны – советский период, перестройка и современные реалии. События разворачиваются в начале восьмидесятых и продолжаются по сей день. Это история о том, как человек способе создать себя сам. Героиня справилась со многим – болезнью ребенка, неверностью супруга и множеством различных обстоятельств. Она заслужила у Всевышнего право быть счастливой.

Series rating

5.2
Rate 12 votes
5.5 IMDb

"Serafima prekrasnaya" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
14 June 2011
Серия 2
Season 1 Episode 2
21 June 2011
Серия 3
Season 1 Episode 3
28 June 2011
Серия 4
Season 1 Episode 4
5 July 2011
Серия 5
Season 1 Episode 5
12 July 2011
Серия 6
Season 1 Episode 6
19 July 2011
Серия 7
Season 1 Episode 7
26 July 2011
Серия 8
Season 1 Episode 8
2 August 2011
Серия 9
Season 1 Episode 9
9 August 2011
Серия 10
Season 1 Episode 10
16 August 2011
Серия 11
Season 1 Episode 11
23 August 2011
Серия 12
Season 1 Episode 12
30 August 2011
