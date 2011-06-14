В 1 сезоне сериала «Серафима прекрасная» главная героиня оказалась внутри любовного треугольника – в течение двадцати лет она и ее конкурентка любили одного и того же мужчину. В истории жизни сильной женщины по имени Серафима воплотилась история всей страны – советский период, перестройка и современные реалии. События разворачиваются в начале восьмидесятых и продолжаются по сей день. Это история о том, как человек способе создать себя сам. Героиня справилась со многим – болезнью ребенка, неверностью супруга и множеством различных обстоятельств. Она заслужила у Всевышнего право быть счастливой.