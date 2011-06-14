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Серафима прекрасная 2011, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Серафима прекрасная
Киноафиша Сериалы Серафима прекрасная Сезоны Сезон 1

Серафима прекрасная 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 июня 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 12
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Серафима прекрасная»

В 1 сезоне сериала «Серафима прекрасная» главная героиня оказалась внутри любовного треугольника – в течение двадцати лет она и ее конкурентка любили одного и того же мужчину. В истории жизни сильной женщины по имени Серафима воплотилась история всей страны – советский период, перестройка и современные реалии. События разворачиваются в начале восьмидесятых и продолжаются по сей день. Это история о том, как человек способе создать себя сам. Героиня справилась со многим – болезнью ребенка, неверностью супруга и множеством различных обстоятельств. Она заслужила у Всевышнего право быть счастливой.

Рейтинг сериала

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5.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Серафима прекрасная» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
14 июня 2011
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
21 июня 2011
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
28 июня 2011
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
5 июля 2011
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
12 июля 2011
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
19 июля 2011
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
26 июля 2011
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
2 августа 2011
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
9 августа 2011
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
16 августа 2011
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
23 августа 2011
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
30 августа 2011
График выхода всех сериалов
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