Lyuba, deti i zavod 2005 - 2006, season 1

Lyuba, deti i zavod season 1 poster
Люба, дети и завод 12+
Title Сезон 1
Season premiere 12 September 2005
Production year 2005
Number of episodes 70
Runtime 26 hours 50 minutes
"Lyuba, deti i zavod" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Люба, дети и завод…» шесть месяцев назад Любовь Орлова прогнала своего супруга, злоупотребляющего спиртным, и превратилась из вполне состоятельной домохозяйки в мать-одиночку, который приходится собственными силами кормить и одевать троих детей. Она находит работу на химкомбинате и в этот же день знакомится со своими новыми коллегами. Подавляющее большинство из них, конечно, мужчины. Помимо веселых сослуживцев, в жизни Любы фигурирует дотошная, но безобидная свекровь, высокая красивая подруга детства, обожающая учить жизни, и, разумеется, трое сорванцов. Все они не дают Орловой скучать.

Series rating

2.3
Rate 13 votes
2.5 IMDb

"Lyuba, deti i zavod" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
12 September 2005
Серия 2
Season 1 Episode 2
13 September 2005
Серия 3
Season 1 Episode 3
14 September 2005
Серия 4
Season 1 Episode 4
15 September 2005
Серия 5
Season 1 Episode 5
19 September 2005
Серия 6
Season 1 Episode 6
20 September 2005
Серия 7
Season 1 Episode 7
21 September 2005
Серия 8
Season 1 Episode 8
22 September 2005
Серия 9
Season 1 Episode 9
26 September 2005
Серия 10
Season 1 Episode 10
27 September 2005
Серия 11
Season 1 Episode 11
28 September 2005
Серия 12
Season 1 Episode 12
29 September 2005
Серия 13
Season 1 Episode 13
3 October 2005
Серия 14
Season 1 Episode 14
4 October 2005
Серия 15
Season 1 Episode 15
5 October 2005
Серия 16
Season 1 Episode 16
6 October 2005
Серия 17
Season 1 Episode 17
10 October 2005
Серия 18
Season 1 Episode 18
11 October 2005
Серия 19
Season 1 Episode 19
12 October 2005
Серия 20
Season 1 Episode 20
13 October 2005
Серия 21
Season 1 Episode 21
14 November 2005
Серия 22
Season 1 Episode 22
15 November 2005
Серия 23
Season 1 Episode 23
16 November 2005
Серия 24
Season 1 Episode 24
17 November 2005
Серия 25
Season 1 Episode 25
21 November 2005
Серия 26
Season 1 Episode 26
22 November 2005
Серия 27
Season 1 Episode 27
23 November 2005
Серия 28
Season 1 Episode 28
24 November 2005
Серия 29
Season 1 Episode 29
28 November 2005
Серия 30
Season 1 Episode 30
29 November 2005
Серия 31
Season 1 Episode 31
30 November 2005
Серия 32
Season 1 Episode 32
1 December 2005
Серия 33
Season 1 Episode 33
5 December 2005
Серия 34
Season 1 Episode 34
6 December 2005
Серия 35
Season 1 Episode 35
7 December 2005
Серия 36
Season 1 Episode 36
8 December 2005
Серия 37
Season 1 Episode 37
12 December 2005
Серия 38
Season 1 Episode 38
13 December 2005
Серия 39
Season 1 Episode 39
14 December 2005
Серия 40
Season 1 Episode 40
21 December 2005
Серия 41
Season 1 Episode 41
22 December 2005
Серия 42
Season 1 Episode 42
2 February 2006
Серия 43
Season 1 Episode 43
6 February 2006
Серия 44
Season 1 Episode 44
7 February 2006
Серия 45
Season 1 Episode 45
8 February 2006
Серия 46
Season 1 Episode 46
9 February 2006
Серия 47
Season 1 Episode 47
10 February 2006
Серия 48
Season 1 Episode 48
13 February 2006
Серия 49
Season 1 Episode 49
14 February 2006
Серия 50
Season 1 Episode 50
15 February 2006
Серия 51
Season 1 Episode 51
16 February 2006
Серия 52
Season 1 Episode 52
17 February 2006
Серия 53
Season 1 Episode 53
20 February 2006
Серия 54
Season 1 Episode 54
21 February 2006
Серия 55
Season 1 Episode 55
22 February 2006
Серия 56
Season 1 Episode 56
26 February 2006
Серия 57
Season 1 Episode 57
27 February 2006
Серия 58
Season 1 Episode 58
28 February 2006
Серия 59
Season 1 Episode 59
1 March 2006
Серия 60
Season 1 Episode 60
2 March 2006
Серия 61
Season 1 Episode 61
13 June 2006
Серия 62
Season 1 Episode 62
14 June 2006
Серия 63
Season 1 Episode 63
15 June 2006
Серия 64
Season 1 Episode 64
16 June 2006
Серия 65
Season 1 Episode 65
19 June 2006
Серия 66
Season 1 Episode 66
20 June 2006
Серия 67
Season 1 Episode 67
21 June 2006
Серия 68
Season 1 Episode 68
22 June 2006
Серия 69
Season 1 Episode 69
23 June 2006
Серия 70
Season 1 Episode 70
26 June 2006
