В 1 сезоне сериала «Люба, дети и завод…» шесть месяцев назад Любовь Орлова прогнала своего супруга, злоупотребляющего спиртным, и превратилась из вполне состоятельной домохозяйки в мать-одиночку, который приходится собственными силами кормить и одевать троих детей. Она находит работу на химкомбинате и в этот же день знакомится со своими новыми коллегами. Подавляющее большинство из них, конечно, мужчины. Помимо веселых сослуживцев, в жизни Любы фигурирует дотошная, но безобидная свекровь, высокая красивая подруга детства, обожающая учить жизни, и, разумеется, трое сорванцов. Все они не дают Орловой скучать.