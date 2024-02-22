Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Krasnyj 5 season 1 watch online

Krasnyj 5 season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Krasnyj 5 Seasons Season 1
Krasnyj 5 18+
Title Сезон 1
Season premiere 22 February 2024
Production year 2024
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
"Krasnyj 5" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Красный-5» сотрудник военной разведки Бекешев провалил очередную секретную операцию, случайно расправившись с лидером ближневосточной боевой группы. Этого человека нельзя было ликвидировать ни при каких условиях. Бекешева тут же отправляют на преждевременную пенсию. Спустя несколько дней, проведенных в алкогольном забвении, Бекешев осознает, что в новой жизни он не обойдется без проводника. Герой отправляется на поиски своего давнего коллеги Анатольича, который уже давно вышел в отставку. Он обитает в доме за городом вместе с женой Светланой, которая тоже когда-то была разведчицей.

Series rating

6.2
Rate 13 votes
6.2 IMDb

"Krasnyj 5" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
22 February 2024
Серия 2
Season 1 Episode 2
22 February 2024
Серия 3
Season 1 Episode 3
29 February 2024
Серия 4
Season 1 Episode 4
7 March 2024
Серия 5
Season 1 Episode 5
14 March 2024
Серия 6
Season 1 Episode 6
21 March 2024
Серия 7
Season 1 Episode 7
28 March 2024
Серия 8
Season 1 Episode 8
5 April 2024
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more