В 1 сезоне сериала «Красный-5» сотрудник военной разведки Бекешев провалил очередную секретную операцию, случайно расправившись с лидером ближневосточной боевой группы. Этого человека нельзя было ликвидировать ни при каких условиях. Бекешева тут же отправляют на преждевременную пенсию. Спустя несколько дней, проведенных в алкогольном забвении, Бекешев осознает, что в новой жизни он не обойдется без проводника. Герой отправляется на поиски своего давнего коллеги Анатольича, который уже давно вышел в отставку. Он обитает в доме за городом вместе с женой Светланой, которая тоже когда-то была разведчицей.