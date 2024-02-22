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Красный 5 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Красный 5
Киноафиша Сериалы Красный 5 Сезоны Сезон 1

Krasnyj 5 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 февраля 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Красный 5»

В 1 сезоне сериала «Красный-5» сотрудник военной разведки Бекешев провалил очередную секретную операцию, случайно расправившись с лидером ближневосточной боевой группы. Этого человека нельзя было ликвидировать ни при каких условиях. Бекешева тут же отправляют на преждевременную пенсию. Спустя несколько дней, проведенных в алкогольном забвении, Бекешев осознает, что в новой жизни он не обойдется без проводника. Герой отправляется на поиски своего давнего коллеги Анатольича, который уже давно вышел в отставку. Он обитает в доме за городом вместе с женой Светланой, которая тоже когда-то была разведчицей.

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Список серий сериала Красный 5 График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
22 февраля 2024
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
22 февраля 2024
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
29 февраля 2024
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
7 марта 2024
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
14 марта 2024
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
21 марта 2024
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
28 марта 2024
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
5 апреля 2024
График выхода всех сериалов
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