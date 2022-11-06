В 1 сезоне сериала «Опасные связи» действие происходит во Франции 18-го столетия. В центре событий оказываются виконт Вальмон и маркиза де Мертей. Они ведут весьма опасные игры, которые чреваты множеством разбитых сердец и сломанных судеб. Маркиза полна решимости отомстить бывшему избраннику Жеркуру и благосклонно ведет себя по отношению к Вальмону. Она хочет, чтобы он совратил Сесиль Воланж, молодую возлюбленную Жеркура. Но вместо этого Вальмон волочется за госпожой де Турвель, выбросив из головы все, о чем он договорился с маркизой де Мертей. Такого эта дама точно не спустит ему с рук.