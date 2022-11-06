Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Dangerous Liaisons 2022, season 1

Dangerous Liaisons season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Dangerous Liaisons Seasons Season 1
Dangerous Liaisons
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 6 November 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
"Dangerous Liaisons" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Опасные связи» действие происходит во Франции 18-го столетия. В центре событий оказываются виконт Вальмон и маркиза де Мертей. Они ведут весьма опасные игры, которые чреваты множеством разбитых сердец и сломанных судеб. Маркиза полна решимости отомстить бывшему избраннику Жеркуру и благосклонно ведет себя по отношению к Вальмону. Она хочет, чтобы он совратил Сесиль Воланж, молодую возлюбленную Жеркура. Но вместо этого Вальмон волочется за госпожой де Турвель, выбросив из головы все, о чем он договорился с маркизой де Мертей. Такого эта дама точно не спустит ему с рук.

Series rating

5.7
Rate 12 votes
5.9 IMDb

Dangerous Liaisons List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Love or War
Season 1 Episode 1
6 November 2022
Conquer or Die
Season 1 Episode 2
13 November 2022
Even God Does Not Forgive
Season 1 Episode 3
20 November 2022
You Don't Know Me
Season 1 Episode 4
27 November 2022
The World Should Be Afraid of Us
Season 1 Episode 5
4 December 2022
You Are Not My Equal
Season 1 Episode 6
11 December 2022
Here Is My Soul
Season 1 Episode 7
18 December 2022
It's War
Season 1 Episode 8
25 December 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more