House of Hammer 2022, season 1

Season premiere 2 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 3
Runtime 0 minute
"House of Hammer" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Дом Хаммера» несколько девушек разоблачают популярного американского актера Арни Хаммера, который предлагал им вступить в отношения сексуального характера. Кинозвезда до последнего отказывался признавать вину, но бывшие знакомые сдали его, включив голосовые сообщения прямо перед камерами. В некоторых актер прямо поведал, что хочет связать девушек. В съемках поучаствовали Кейси Хаммер, тетя Арми и внучка Арманда Хаммера, предпринимателя, который заработал огромное состояние на нефтяном бизнесе. Кейси проконсультировала создателей проекта по ряду важных вопросов.

Series rating

5.8
Rate 12 votes
6.1 IMDb

House of Hammer List of episodes

Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
2 September 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
2 September 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
2 September 2022
