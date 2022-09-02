В 1 сезоне сериала «Дом Хаммера» несколько девушек разоблачают популярного американского актера Арни Хаммера, который предлагал им вступить в отношения сексуального характера. Кинозвезда до последнего отказывался признавать вину, но бывшие знакомые сдали его, включив голосовые сообщения прямо перед камерами. В некоторых актер прямо поведал, что хочет связать девушек. В съемках поучаствовали Кейси Хаммер, тетя Арми и внучка Арманда Хаммера, предпринимателя, который заработал огромное состояние на нефтяном бизнесе. Кейси проконсультировала создателей проекта по ряду важных вопросов.