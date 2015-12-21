В 1 сезоне сериала «Временно недоступен» в центре событий оказываются столичный чиновник по правовым вопросам в местной администрации Слава Золотов и сотрудник калининградского СК Антон Плетнев. До этого момента двое мужчин никогда не виделись. Все меняется, когда в один из дней происходит досадная нелепая случайность, в результате которой Золотов с ценными бумагами и личными вещами сотрудника правоохранительных органов отправляется вместо него в небольшой город с инспекцией. Тем временем Плетнев без одежды и документов, но с амнезией и проломленным черепом оказывается в московской клинике.