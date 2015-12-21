Menu
Временно недоступен 12+
Title Сезон 1
Season premiere 21 December 2015
Production year 2015
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 56 minutes
В 1 сезоне сериала «Временно недоступен» в центре событий оказываются столичный чиновник по правовым вопросам в местной администрации Слава Золотов и сотрудник калининградского СК Антон Плетнев. До этого момента двое мужчин никогда не виделись. Все меняется, когда в один из дней происходит досадная нелепая случайность, в результате которой Золотов с ценными бумагами и личными вещами сотрудника правоохранительных органов отправляется вместо него в небольшой город с инспекцией. Тем временем Плетнев без одежды и документов, но с амнезией и проломленным черепом оказывается в московской клинике.

6.2
Rate 12 votes
6.3 IMDb

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
21 December 2015
Серия 2
Season 1 Episode 2
21 December 2015
Серия 3
Season 1 Episode 3
22 December 2015
Серия 4
Season 1 Episode 4
22 December 2015
Серия 5
Season 1 Episode 5
23 December 2015
Серия 6
Season 1 Episode 6
23 December 2015
Серия 7
Season 1 Episode 7
24 December 2015
Серия 8
Season 1 Episode 8
24 December 2015
