Za pervogo vstrechnogo season 1 watch online

Za pervogo vstrechnogo season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Za pervogo vstrechnogo Seasons Season 1
За первого встречного 16+
Title Сезон 1
Season premiere 8 February 2021
Production year 2021
Number of episodes 12
Runtime 10 hours 24 minutes
"Za pervogo vstrechnogo" season 1 description

В 1 сезоне сериала «За первого встречного» накануне свадьбы Саша, дочь влиятельного и успешного предпринимателя, узнает, что жених изменяет ей. В отместку она отправляется под венец с другим молодым человеком, которого видит первый раз в жизни. Саша уверена, что ее новоиспеченный супруг – обычный водитель, но на самом деле он является топ-менеджером в фирме ее отца. Антон, неудавшийся жених Саши, хочет вымолить ее прощение и стать-таки официальным супругом девушки. Саша не понимает, кто из мужчин любит ее по-настоящему, а кто лишь видит в ней возможность составить выгодную партию.

Series rating

6.1
Rate 11 votes
6.1 IMDb

"Za pervogo vstrechnogo" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
8 February 2021
Серия 2
Season 1 Episode 2
8 February 2021
Серия 3
Season 1 Episode 3
9 February 2021
Серия 4
Season 1 Episode 4
10 February 2021
Серия 5
Season 1 Episode 5
11 February 2021
Серия 6
Season 1 Episode 6
15 February 2021
Серия 7
Season 1 Episode 7
15 February 2021
Серия 8
Season 1 Episode 8
16 February 2021
Серия 9
Season 1 Episode 9
17 February 2021
Серия 10
Season 1 Episode 10
18 February 2021
Серия 11
Season 1 Episode 11
19 February 2021
Серия 12
Season 1 Episode 12
19 February 2021
