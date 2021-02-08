В 1 сезоне сериала «За первого встречного» накануне свадьбы Саша, дочь влиятельного и успешного предпринимателя, узнает, что жених изменяет ей. В отместку она отправляется под венец с другим молодым человеком, которого видит первый раз в жизни. Саша уверена, что ее новоиспеченный супруг – обычный водитель, но на самом деле он является топ-менеджером в фирме ее отца. Антон, неудавшийся жених Саши, хочет вымолить ее прощение и стать-таки официальным супругом девушки. Саша не понимает, кто из мужчин любит ее по-настоящему, а кто лишь видит в ней возможность составить выгодную партию.