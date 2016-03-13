Menu
Russian
Sarancha season 1 watch online

Sarancha season 1 poster
Саранча 18+
Title Сезон 1
Season premiere 13 March 2016
Production year 2016
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 8 minutes
В 1 сезоне сериала «Саранча» Артем вырос в российской глубинке и привык много работать. Он увлекается поэзией и в глубине души является романтиком. Однажды у него завязывается курортный роман с девушкой по имени Лера, которая является его полной противоположностью. Она выросла в Москве, ни в чем не знала отказа. Отец распланировал всю ее жизнь на годы вперед и сосватал своему другу. В отместку Артем женится на влиятельной даме в годах, но их с Лерой страсть разрушает все барьеры. Жажда плоти сильнее обоих, и для приговоренных друг к другу любовников нет запретов. Они не знают страха и заходят слишком далеко...

6.2
Rate 12 votes
6.6 IMDb

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
13 March 2016
Серия 2
Season 1 Episode 2
13 March 2016
Серия 3
Season 1 Episode 3
20 March 2016
Серия 4
Season 1 Episode 4
20 March 2016
