В 1 сезоне сериала «Саранча» Артем вырос в российской глубинке и привык много работать. Он увлекается поэзией и в глубине души является романтиком. Однажды у него завязывается курортный роман с девушкой по имени Лера, которая является его полной противоположностью. Она выросла в Москве, ни в чем не знала отказа. Отец распланировал всю ее жизнь на годы вперед и сосватал своему другу. В отместку Артем женится на влиятельной даме в годах, но их с Лерой страсть разрушает все барьеры. Жажда плоти сильнее обоих, и для приговоренных друг к другу любовников нет запретов. Они не знают страха и заходят слишком далеко...