Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Demons season 1 watch online

Demons season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Demons Seasons Season 1
Бесы 12+
Title Сезон 1
Season premiere 25 May 2014
Production year 2014
Number of episodes 4
Runtime 4 hours 0 minute
"Demons" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Бесы» события разворачиваются в небольшом губернском городке девятнадцатого столетия. Петр Верховенский руководит членами революционного сообщества. Он собирает вокруг себя молодых людей, которые с энтузиазмом относятся к революционным идеям. Двое из них недавно вернулись из Швейцарии. Верховенский прикладывает множество усилий, чтобы переманить на свою сторону Николая Ставрогина. В это же время в уездном городе происходит серия загадочных дерзких убийств. На место преступления из столицы немедленно приезжает дотошный и бдительный следователь Горемыкин.

Series rating

6.6
Rate 12 votes
6.8 IMDb

"Demons" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
25 May 2014
Серия 2
Season 1 Episode 2
25 May 2014
Серия 3
Season 1 Episode 3
25 May 2014
Серия 4
Season 1 Episode 4
25 May 2014
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more