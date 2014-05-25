В 1 сезоне сериала «Бесы» события разворачиваются в небольшом губернском городке девятнадцатого столетия. Петр Верховенский руководит членами революционного сообщества. Он собирает вокруг себя молодых людей, которые с энтузиазмом относятся к революционным идеям. Двое из них недавно вернулись из Швейцарии. Верховенский прикладывает множество усилий, чтобы переманить на свою сторону Николая Ставрогина. В это же время в уездном городе происходит серия загадочных дерзких убийств. На место преступления из столицы немедленно приезжает дотошный и бдительный следователь Горемыкин.