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Бесы 2014, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Бесы
Киноафиша Сериалы Бесы Сезоны Сезон 1

Бесы 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 мая 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Бесы»

В 1 сезоне сериала «Бесы» события разворачиваются в небольшом губернском городке девятнадцатого столетия. Петр Верховенский руководит членами революционного сообщества. Он собирает вокруг себя молодых людей, которые с энтузиазмом относятся к революционным идеям. Двое из них недавно вернулись из Швейцарии. Верховенский прикладывает множество усилий, чтобы переманить на свою сторону Николая Ставрогина. В это же время в уездном городе происходит серия загадочных дерзких убийств. На место преступления из столицы немедленно приезжает дотошный и бдительный следователь Горемыкин.

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Бесы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
25 мая 2014
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
25 мая 2014
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
25 мая 2014
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
25 мая 2014
График выхода всех сериалов
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