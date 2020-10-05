Menu
Starye kadry 2020, season 1

Starye kadry season 1 poster
Starye kadry
Старые кадры 16+
Title Сезон 1
Season premiere 5 October 2020
Production year 2020
Number of episodes 20
Runtime 17 hours 20 minutes
"Starye kadry" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Старые кадры» в центре событий оказывается опытная и старательная сотрудница уголовного розыска Александра Токарева. Многолетняя карьера следовательницы рушится в одночасье, когда она по нелепой случайности срывает значимую операцию. Уволить ее начальство не может, поэтому женщину «ссылают» в новый бесполезный отдел МВД. ОРНП отвечает за расследование нераскрытых ранее преступлений, отправленных в архив из-за следственного «тупика» или истечения срока давности. А членами команды становятся пенсионеры и отставные полицейские. Тем не менее Саша намерена сделать отдел по-настоящему полезным.

"Starye kadry" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Дело об официантке
Season 1 Episode 1
5 October 2020
Дело об однокурснице
Season 1 Episode 2
5 October 2020
Дело о поддельной картине
Season 1 Episode 3
6 October 2020
Хоккейное дело
Season 1 Episode 4
6 October 2020
Дело о протестах
Season 1 Episode 5
7 October 2020
Дело о трёх исчезнувших девушках
Season 1 Episode 6
7 October 2020
Дело об экстрасенсах
Season 1 Episode 7
8 October 2020
Дело о неизвестной
Season 1 Episode 8
8 October 2020
Дело о похороненных
Season 1 Episode 9
9 October 2020
Дело о мёртвом кулинаре
Season 1 Episode 10
9 October 2020
Дело о пломбирной войне
Season 1 Episode 11
12 October 2020
Дело о грузинском ресторане
Season 1 Episode 12
12 October 2020
Дело о возвращённой машине
Season 1 Episode 13
13 October 2020
Дело о зелёном человеке
Season 1 Episode 14
13 October 2020
Дело под прикрытием
Season 1 Episode 15
14 October 2020
Дело о похитителе поневоле
Season 1 Episode 16
14 October 2020
Дело о бывшем бандите
Season 1 Episode 17
15 October 2020
Дело о поджоге
Season 1 Episode 18
15 October 2020
Дело о больнице
Season 1 Episode 19
16 October 2020
Дело о доме престарелых
Season 1 Episode 20
16 October 2020
