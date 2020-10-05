В 1 сезоне сериала «Старые кадры» в центре событий оказывается опытная и старательная сотрудница уголовного розыска Александра Токарева. Многолетняя карьера следовательницы рушится в одночасье, когда она по нелепой случайности срывает значимую операцию. Уволить ее начальство не может, поэтому женщину «ссылают» в новый бесполезный отдел МВД. ОРНП отвечает за расследование нераскрытых ранее преступлений, отправленных в архив из-за следственного «тупика» или истечения срока давности. А членами команды становятся пенсионеры и отставные полицейские. Тем не менее Саша намерена сделать отдел по-настоящему полезным.