Grafinya de Monsoro season 1 watch online

Grafinya de Monsoro season 1 poster
Графиня де Монсоро 12+
Title Сезон 1
Season premiere 5 January 1998
Production year 1998
Number of episodes 26
Runtime 22 hours 32 minutes
"Grafinya de Monsoro" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Графиня де Монсоро» действие начинается в Париже в 1578 году. Франция переживает непростые и мятежные времена. Трон занимает король Генрих III, однако с его правами на корону согласны отнюдь не все придворные и уж точно не все простые люди. Отступники встают на сторону его родного брата и следующего по очереди наследника династии – графа Анжуйского. Одним из таких смельчаков оказывается молодой парень де Бюсси. Он в одиночку выступает против четверых вооруженных мужчин – фаворитов короля. Потеряв сознание на поле боя, герой приходит в себя в покоях прекрасной незнакомки Дианы.

Series rating

7.6
Rate 12 votes
7.8 IMDb

"Grafinya de Monsoro" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
5 January 1998
Серия 2
Season 1 Episode 2
6 January 1998
Серия 3
Season 1 Episode 3
7 January 1998
Серия 4
Season 1 Episode 4
8 January 1998
Серия 5
Season 1 Episode 5
9 January 1998
Серия 6
Season 1 Episode 6
10 January 1998
Серия 7
Season 1 Episode 7
11 January 1998
Серия 8
Season 1 Episode 8
12 January 1998
Серия 9
Season 1 Episode 9
13 January 1998
Серия 10
Season 1 Episode 10
14 January 1998
Серия 11
Season 1 Episode 11
15 January 1998
Серия 12
Season 1 Episode 12
16 January 1998
Серия 13
Season 1 Episode 13
17 January 1998
Серия 14
Season 1 Episode 14
18 January 1998
Серия 15
Season 1 Episode 15
19 January 1998
Серия 16
Season 1 Episode 16
20 January 1998
Серия 17
Season 1 Episode 17
21 January 1998
Серия 18
Season 1 Episode 18
22 January 1998
Серия 19
Season 1 Episode 19
23 January 1998
Серия 20
Season 1 Episode 20
24 January 1998
Серия 21
Season 1 Episode 21
25 January 1998
Серия 22
Season 1 Episode 22
26 January 1998
Серия 23
Season 1 Episode 23
27 January 1998
Серия 24
Season 1 Episode 24
28 January 1998
Серия 25
Season 1 Episode 25
29 January 1998
Серия 26
Season 1 Episode 26
30 January 1998
