В 1 сезоне сериала «Графиня де Монсоро» действие начинается в Париже в 1578 году. Франция переживает непростые и мятежные времена. Трон занимает король Генрих III, однако с его правами на корону согласны отнюдь не все придворные и уж точно не все простые люди. Отступники встают на сторону его родного брата и следующего по очереди наследника династии – графа Анжуйского. Одним из таких смельчаков оказывается молодой парень де Бюсси. Он в одиночку выступает против четверых вооруженных мужчин – фаворитов короля. Потеряв сознание на поле боя, герой приходит в себя в покоях прекрасной незнакомки Дианы.