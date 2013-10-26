В 1 сезоне сериала «Сводная сестра» в центре событий оказывается девочка Маша, у которой в семье произошел конфликт. Ее родители развелись, и после того, как отец ушел, мать Марии начала встреться с другим мужчиной. Они съехались, и у Маши появился новый отец. А вместе с ним – и сводная сестра Настя. Девочки росли вместе, но стать друг другу родными не удавалось. Настя потеряла мать и не простила ни отцу, ни своей судьбе этого обстоятельства. Тем более что теперь в комнате, где раньше жила ее мать, обосновалась какая-то чужая девчонка. Спустя годы ненависть, которая долго копилась в душе Насти, стала лишь крепче...