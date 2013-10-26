Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Svodnaya sestra 2013, season 1

Svodnaya sestra season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Svodnaya sestra Seasons Season 1
Сводная сестра 12+
Title Сезон 1
Season premiere 26 October 2013
Production year 2013
Number of episodes 4
Runtime 2 hours 52 minutes
"Svodnaya sestra" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Сводная сестра» в центре событий оказывается девочка Маша, у которой в семье произошел конфликт. Ее родители развелись, и после того, как отец ушел, мать Марии начала встреться с другим мужчиной. Они съехались, и у Маши появился новый отец. А вместе с ним – и сводная сестра Настя. Девочки росли вместе, но стать друг другу родными не удавалось. Настя потеряла мать и не простила ни отцу, ни своей судьбе этого обстоятельства. Тем более что теперь в комнате, где раньше жила ее мать, обосновалась какая-то чужая девчонка. Спустя годы ненависть, которая долго копилась в душе Насти, стала лишь крепче...

Series rating

0.0
Rate 0 vote

"Svodnaya sestra" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
26 October 2013
Серия 2
Season 1 Episode 2
26 October 2013
Серия 3
Season 1 Episode 3
26 October 2013
Серия 4
Season 1 Episode 4
26 October 2013
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more