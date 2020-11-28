В 1 сезоне сериала «Сто дней свободы» мужчину преклонного возраста остановил милиционер на вокзале. Когда-то он был бодрым моложавым мужчиной, но в короткий срок превратился на печального старика. Земляки прозвали его Авдеичем и встретили с недоверием ‒ он прибыл в родные края из лагеря, где оказался в начале тридцатых годов по ложному доносу за «антисоветчину». Прошло долгих десять лет, но клеймо «врага народа» смыть непросто. Нелегко пришлось и близким Авдеича: не дождавшись его, скончалась супруга Елизавета, детям приходится избегать упоминаний о своем отце, а внучку не удается пристроить в учебное заведение.