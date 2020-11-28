Menu
Sto dney svobody season 1 watch online

Sto dney svobody season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Sto dney svobody Seasons Season 1
Сто дней свободы 16+
Title Сезон 1
Season premiere 28 November 2020
Production year 2020
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Sto dney svobody" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Сто дней свободы» мужчину преклонного возраста остановил милиционер на вокзале. Когда-то он был бодрым моложавым мужчиной, но в короткий срок превратился на печального старика. Земляки прозвали его Авдеичем и встретили с недоверием ‒ он прибыл в родные края из лагеря, где оказался в начале тридцатых годов по ложному доносу за «антисоветчину». Прошло долгих десять лет, но клеймо «врага народа» смыть непросто. Нелегко пришлось и близким Авдеича: не дождавшись его, скончалась супруга Елизавета, детям приходится избегать упоминаний о своем отце, а внучку не удается пристроить в учебное заведение.

Series rating

6.4
Rate 12 votes
6.6 IMDb

"Sto dney svobody" season 1 list of episodes.

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
28 November 2020
Серия 2
Season 1 Episode 2
28 November 2020
Серия 3
Season 1 Episode 3
28 November 2020
Серия 4
Season 1 Episode 4
28 November 2020
