Strazhi Otchizny 2019 - 2024 season 1

Стражи Отчизны 16+
Title Сезон 1
Season premiere 3 March 2019
Production year 2019
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 0 minute
В 1 сезоне сериала «Стражи Отчизны» в центре событий оказываются сотрудники засекреченного подразделения «спящих» агентов. Оно сформировалось в начале 90-х и долгие годы помогало государству справиться с внешней угрозой. В 2000-х от коллектива остались лишь два агента. Теперь они находятся в состоянии глубокого транса, у них вымышленные «мирные» биографии. Лишь их начальник – генерал Вавилов – может вернуть им воспоминания о том, кем они являются на самом деле. И это время пришло! Уже во время первой операции к «стражам» примыкают двое новых сотрудников. Теперь отряд состоит из четырех человек. Впереди их ждет множество испытаний.

5.9
Rate 12 votes
4.9 IMDb

Season 1
Season 2
Season 3
Матрёшки I
Season 1 Episode 1
3 March 2019
Матрёшки II
Season 1 Episode 2
3 March 2019
Мёртвая вода I
Season 1 Episode 3
3 March 2019
Мёртвая вода II
Season 1 Episode 4
3 March 2019
Невеста национальной безопасности I
Season 1 Episode 5
3 March 2019
Невеста национальной безопасности II
Season 1 Episode 6
3 March 2019
Благо во смерть I
Season 1 Episode 7
3 March 2019
Благо во смерть II
Season 1 Episode 8
3 March 2019
