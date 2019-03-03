В 1 сезоне сериала «Стражи Отчизны» в центре событий оказываются сотрудники засекреченного подразделения «спящих» агентов. Оно сформировалось в начале 90-х и долгие годы помогало государству справиться с внешней угрозой. В 2000-х от коллектива остались лишь два агента. Теперь они находятся в состоянии глубокого транса, у них вымышленные «мирные» биографии. Лишь их начальник – генерал Вавилов – может вернуть им воспоминания о том, кем они являются на самом деле. И это время пришло! Уже во время первой операции к «стражам» примыкают двое новых сотрудников. Теперь отряд состоит из четырех человек. Впереди их ждет множество испытаний.