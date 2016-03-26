Menu
Serdce Angela 2016, season 1

Сердце Ангела 12+
Title Сезон 1
Season premiere 26 March 2016
Production year 2016
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
"Serdce Angela" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Сердце ангела» главным действующим лицом является продажный сотрудник полиции, который давно не занимается честной борьбой со злоумышленниками, а вовсю пользуется служебным положением и действует исключительно в целях своих интересов. Он берет взятки, разваливает «нужные» дела, вступает в сговор с криминальными авторитетами. Но однажды его жизнь меняется. Герой попадает в реанимацию, его жизнь в опасности. Врачи спасают его, делая пересадку сердца. Существует мнение, что вместе с донорским органом пациенты нередко приобретают воспоминания и чувства того человека. Так и произошло...

Series rating

4.8
Rate 11 votes
4.9 IMDb

Serdce Angela List of episodes

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
26 March 2016
Серия 2
Season 1 Episode 2
26 March 2016
Серия 3
Season 1 Episode 3
26 March 2016
Серия 4
Season 1 Episode 4
26 March 2016
Серия 5
Season 1 Episode 5
26 March 2016
Серия 6
Season 1 Episode 6
26 March 2016
Серия 7
Season 1 Episode 7
26 March 2016
Серия 8
Season 1 Episode 8
26 March 2016
