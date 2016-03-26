В 1 сезоне сериала «Сердце ангела» главным действующим лицом является продажный сотрудник полиции, который давно не занимается честной борьбой со злоумышленниками, а вовсю пользуется служебным положением и действует исключительно в целях своих интересов. Он берет взятки, разваливает «нужные» дела, вступает в сговор с криминальными авторитетами. Но однажды его жизнь меняется. Герой попадает в реанимацию, его жизнь в опасности. Врачи спасают его, делая пересадку сердца. Существует мнение, что вместе с донорским органом пациенты нередко приобретают воспоминания и чувства того человека. Так и произошло...