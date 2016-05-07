Menu
Vtoroy brak 2016, season 1

Vtoroy brak season 1 poster
Второй брак 12+
Title Сезон 1
Season premiere 7 May 2016
Production year 2016
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Vtoroy brak" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Второй брак» молодая наивная девушка из провинции по имени Анастасия Окунева отправляется в Москву. Там она сразу становится сотрудницей большой строительной фирмы, куда ее устроила подруга матери. После смерти этой женщины руководство компанией переходит к Глебу. Сын Киры неожиданно для Насти начинает ухаживать за ней, а вскоре даже предлагает руку и сердце. Настя думает, что попала в сказку, но это не так. У Глеба давно есть любимая девушка, которую зовут Марина. Коварный молодой человек собирается использовать Настю для того, чтобы завладеть наследством.

Series rating

0.0
Rate 0 vote

"Vtoroy brak" season 1 list of episodes.

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
7 May 2016
Серия 2
Season 1 Episode 2
7 May 2016
Серия 3
Season 1 Episode 3
7 May 2016
Серия 4
Season 1 Episode 4
7 May 2016
