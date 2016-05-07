В 1 сезоне сериала «Второй брак» молодая наивная девушка из провинции по имени Анастасия Окунева отправляется в Москву. Там она сразу становится сотрудницей большой строительной фирмы, куда ее устроила подруга матери. После смерти этой женщины руководство компанией переходит к Глебу. Сын Киры неожиданно для Насти начинает ухаживать за ней, а вскоре даже предлагает руку и сердце. Настя думает, что попала в сказку, но это не так. У Глеба давно есть любимая девушка, которую зовут Марина. Коварный молодой человек собирается использовать Настю для того, чтобы завладеть наследством.