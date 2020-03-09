Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Commander's Bride 2020, season 1

Commander's Bride season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Commander's Bride Seasons Season 1
Невеста комдива 12+
Title Сезон 1
Season premiere 9 March 2020
Production year 2020
Number of episodes 8
Runtime 7 hours 4 minutes
"Commander's Bride" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Невеста комдива» действие происходит в конце семидесятых. В центре событий оказывается идейная комсомолка по имени Катерина. Она заканчивает педагогический институт и по распределению направляется в военный гарнизон. Однако там для нее не находится вакансий. Генерал Кузин хочет, чтобы она поехала домой – у него и без новоявленной учительницы много проблем. Летчик Чукин во время тренировочного полета приземлился на военном истребителе, чтобы увидеться с возлюбленной Юлей, дочерью комдива. Из-за этого Кузина уволят, а руководить дивизией назначат солдафона Приходько. Но Катерина не хочет уезжать.

Series rating

5.7
Rate 12 votes
5.9 IMDb

"Commander's Bride" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
9 March 2020
Серия 2
Season 1 Episode 2
9 March 2020
Серия 3
Season 1 Episode 3
10 March 2020
Серия 4
Season 1 Episode 4
10 March 2020
Серия 5
Season 1 Episode 5
11 March 2020
Серия 6
Season 1 Episode 6
11 March 2020
Серия 7
Season 1 Episode 7
12 March 2020
Серия 8
Season 1 Episode 8
12 March 2020
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more