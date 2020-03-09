В 1 сезоне сериала «Невеста комдива» действие происходит в конце семидесятых. В центре событий оказывается идейная комсомолка по имени Катерина. Она заканчивает педагогический институт и по распределению направляется в военный гарнизон. Однако там для нее не находится вакансий. Генерал Кузин хочет, чтобы она поехала домой – у него и без новоявленной учительницы много проблем. Летчик Чукин во время тренировочного полета приземлился на военном истребителе, чтобы увидеться с возлюбленной Юлей, дочерью комдива. Из-за этого Кузина уволят, а руководить дивизией назначат солдафона Приходько. Но Катерина не хочет уезжать.