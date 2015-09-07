Menu
Лучше не бывает 16+
Title Сезон 1
Season premiere 7 September 2015
Production year 2015
Number of episodes 12
Runtime 10 hours 0 minute
В 1 сезоне сериала «Лучше не бывает» Виктория Чернова живет в роскошном доме, воспитывает ребенка, хвастается своим идеальным супругом перед подружками и ни в чем не знает нужды. Все неожиданно меняется, когда муж сообщает ей, что у него появилась другая женщина. Вика понимает, что получила от судьбы аванс, но теперь долг придется вернуть. Она остается на улице без средств к существованию, с ребенком и маленьким чемоданом вещей. Теперь ей надо самой зарабатывать себе и своему сыну на жизнь. Вика принимает решение устроиться продавщицей в обычный супермаркет. Там она столкнется с суровыми реалиями простой жизни, обретет друзей и врагов...

4.4
Rate 12 votes
4.5 IMDb

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
7 September 2015
Серия 2
Season 1 Episode 2
7 September 2015
Серия 3
Season 1 Episode 3
8 September 2015
Серия 4
Season 1 Episode 4
8 September 2015
Серия 5
Season 1 Episode 5
9 September 2015
Серия 6
Season 1 Episode 6
9 September 2015
Серия 7
Season 1 Episode 7
10 September 2015
Серия 8
Season 1 Episode 8
10 September 2015
Серия 9
Season 1 Episode 9
14 September 2015
Серия 10
Season 1 Episode 10
14 September 2015
Серия 11
Season 1 Episode 11
15 September 2015
Серия 12
Season 1 Episode 12
15 September 2015
