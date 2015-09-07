В 1 сезоне сериала «Лучше не бывает» Виктория Чернова живет в роскошном доме, воспитывает ребенка, хвастается своим идеальным супругом перед подружками и ни в чем не знает нужды. Все неожиданно меняется, когда муж сообщает ей, что у него появилась другая женщина. Вика понимает, что получила от судьбы аванс, но теперь долг придется вернуть. Она остается на улице без средств к существованию, с ребенком и маленьким чемоданом вещей. Теперь ей надо самой зарабатывать себе и своему сыну на жизнь. Вика принимает решение устроиться продавщицей в обычный супермаркет. Там она столкнется с суровыми реалиями простой жизни, обретет друзей и врагов...