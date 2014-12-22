Menu
Chuzhoy season 1 watch online

Chuzhoy season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Chuzhoy Seasons Season 1
Чужой 16+
Title Сезон 1
Season premiere 22 December 2014
Production year 2014
Number of episodes 24
Runtime 18 hours 0 minute
"Chuzhoy" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Чужой» в центре событий оказывается молодой мужчина по имени Михаил Аристов. Он расходится с женой и решает, что пора вернуться на родину. Долгое время он работал в Австралии рейнджером в городском парке. Михаил много лет не был в России и не представляет, чем живет его страна сейчас. Он привык, что в рамках системы правосудия люди равны, а сотрудники правоохранительных органов защищают всех граждан и стремятся призвать любого преступника к ответственности, несмотря на его влиятельность. В России Миша становится участником уличной потасовки, которая оборачивается для него уголовным преследованием.

Series rating

5.9
Rate 13 votes
6.1 IMDb

"Chuzhoy" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Марсианин 1
Season 1 Episode 1
22 December 2014
Марсианин 2
Season 1 Episode 2
22 December 2014
Марсианин 3
Season 1 Episode 3
22 December 2014
Марсианин 4
Season 1 Episode 4
22 December 2014
Кенгуру 1
Season 1 Episode 5
23 December 2014
Кенгуру 2
Season 1 Episode 6
23 December 2014
Кенгуру 3
Season 1 Episode 7
23 December 2014
Кенгуру 4
Season 1 Episode 8
23 December 2014
Даваз 1 (в переводе с китайского канатоходец)
Season 1 Episode 9
24 December 2014
Даваз 2
Season 1 Episode 10
24 December 2014
Даваз 3
Season 1 Episode 11
24 December 2014
Даваз 4
Season 1 Episode 12
24 December 2014
Арестант 1
Season 1 Episode 13
25 December 2014
Арестант 2
Season 1 Episode 14
25 December 2014
Арестант 3
Season 1 Episode 15
25 December 2014
Арестант 4
Season 1 Episode 16
25 December 2014
Нелегал 1
Season 1 Episode 17
29 December 2014
Нелегал 2
Season 1 Episode 18
29 December 2014
Нелегал 3
Season 1 Episode 19
29 December 2014
Нелегал 4
Season 1 Episode 20
29 December 2014
Мертвец 1
Season 1 Episode 21
30 December 2014
Мертвец 2
Season 1 Episode 22
30 December 2014
Мертвец 3
Season 1 Episode 23
30 December 2014
Мертвец 4
Season 1 Episode 24
30 December 2014
