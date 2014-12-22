В 1 сезоне сериала «Чужой» в центре событий оказывается молодой мужчина по имени Михаил Аристов. Он расходится с женой и решает, что пора вернуться на родину. Долгое время он работал в Австралии рейнджером в городском парке. Михаил много лет не был в России и не представляет, чем живет его страна сейчас. Он привык, что в рамках системы правосудия люди равны, а сотрудники правоохранительных органов защищают всех граждан и стремятся призвать любого преступника к ответственности, несмотря на его влиятельность. В России Миша становится участником уличной потасовки, которая оборачивается для него уголовным преследованием.